Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eingebrochen und durchsucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Freitag (05.06.2020), gegen 17:00 Uhr bis Samstag (06.06.2020), gegen 07:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Weißendorfer Straße. In diesem Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Ein eventueller Entwendungsschaden muss derzeit noch ermittelt werden. Personen, welche Hinweise zum Einbruch oder zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen geben können, richten diese bitte an die Kriminalpolizei Gera, Tel.: 0365-8234 1465. (MW)

