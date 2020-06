Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Personengruppe gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei sucht Zeugen zu einer jugendlichen Personengruppe, die sich am 04.06.2020 (Donnerstag), gegen 16:30 Uhr im Bereich des Hofwiesenparks (Ausgangstor Biermannplatz) aufhielt. Nach Auskunft eines 13-jährigen Geschädigten befand sich dieser mit seinem Kumpel im Hofwiesenpark, um dort Fahrrad zu fahren. Beim "Runden drehen" kamen die beiden Jungs am Ausgangstor zum Biermannplatz an der besagten Jugendgruppe vorbei, welche sich den beiden immer wieder in den Weg stellte bzw. ihnen immer wieder den Weg versperrte und sie beleidigte. Hierbei wurde der 13-Jährige am Fuß leicht verletzt. Weiterhin trat einer aus der Gruppe gegen das Rennrad des 13-Jährigen und beschädigte dieses. Nach Auskunft des Jungen trat die Personengruppe ihnen gegenüber stets provozierend auf. Haben Sie im genannten Tatzeitraum die betroffene Personengruppe festgestellt bzw. können Sie Angaben zu diesen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. Beschreibung der Personengruppe: circa 4-5 Jungs im Alter zwischen 6 und 16 Jahren, ausländische Herkunft, mit kurzer Kleidung bekleidet (1x blaues T-Shirt), führten ältere, abgenutzte Mountainbikes (1x blaues Fahrrad) mit sich, sprachen gebrochen deutsch. (KR)

