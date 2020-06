Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Gaswerkstraße

Gera (ots)

Samstagabend (06.06.2020), gegen 17:40 Uhr rückten mehrere Polizeibeamte in die Gemeinschaftsunterkunft in der Gaswerkstraße aus, da von dort die Auseinandersetzung mehrerer Personen mitgeteilt wurde. Wie sich im Zuge der Ermittlungen vor Ort herausstellte, gipfelte der Streit zwischen einem 19- und einem 29-jährigen Mann in einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung. In Verlauf der Auseinandersetzung, welche mehrere Bewohner schlichten wollten, stach der 19-Jährige seinem stark alkoholisierten Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand in das Bein, so dass dieser schwer verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Der 19-jährige Angreifer konnte in der Folge vorläufig festgenommen werden und wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

