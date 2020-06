Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Turnhalle mit Farbe besprüht

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera sucht im Zuge der Ermittlungen zu einer Graffiti-Schmiererei nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Am Samstagmittag (06.06.2020) kamen Polizeibeamte in der Ahornstraße zum Einsatz, da zuvor unbekannte Täter die Turnhallenfassade einer dortigen schule mit Farbe besprühte. Die Unbekannten schmierten hierbei mit grüner Farbe u.a. ein Hakenkreuz auf, welches in der Folge von der Feuerwehr unkenntlich gemacht wurde. Haben Sie gesehen, wer das Graffiti gesprüht hatte? Können Sie Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

