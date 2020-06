Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuge beschmiert - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit von 05.06.2020 - 06.06.2020 ihr Unwesen in der Auerbachstraße, indem sie insgesamt 2 auf einem Parkplatz abgestellte Lkw sowie einen dort geparkten Pkw mit grüner Farbe beschmierten. Unter anderen sprühten die Täter auch Hakenkreuze auf die Fahrzeuge und verursachten so Sachschaden. Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinwiese unter der Tel. 0365/8234-1465 entgegen. (RK)

