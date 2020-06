Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer

Meuselwitz (ots)

Am Freitag gegen 21:20 Uhr wurde in der Altenburger Straße bei einem 40-jährigen Opel-Fahrer eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hat. Es folgte die Unterbindung der Weiterfahrt sowie eine Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell