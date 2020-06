Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Albert-Levy-Straße

Altenburg (ots)

Zwei Mal musste die Polizei gestern wegen eines 35-jährigen Mannes ausrücken und ihn in der Folge in Gewahrsam nehmen. Nachdem Zeugen der Polizei mitteilten, dass ein betrunkener Mann in der Albert-Levy-Straße mit einer Eisenstange hantierte und vermutet wurde, dass er damit Autos beschädigen wird, kam die Polizei zur Klärung vor Ort. Hier konnte keine strafrechtliche Relevanz festgestellt werden. Kurze Zeit später allerdings musste die Polizei erneut ausrücken, da der Mann dabei beobachtet wurde, wie er sich mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Nähe eines Hauses aufhielt und Personen sich von seinem Verhalten bedroht fühlten. Die Beamten nahmen den stark alkoholisierten Mann mit und leiteten entsprechende Ermittlungen gegen ihn ein. (MW)

