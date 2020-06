Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Gera (ots)

In den Vormittagsstunden des gestrigen Tages (04.06.2020, gegen 10:40 Uhr) bemerkte die Fahrerin (32) eines Pkw Opel scheinbar zu spät, dass der vor ihr befindliche Pkw Peugeot (Fahrer 20) an einem Fußgängerüberweg in der Rudolstädter Straße verkehrsbedingt halten musste. Folglich kam es zum Auffahrunfall in dessen Folge sich die 32-Jährige leicht verletzte, so dass sie medizinisch versorgt wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell