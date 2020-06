Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Nachdem die Polizei gestern (03.06.2020) in der Neuen Schmöllner Straße zum Einsatz kam, da hier ein oder mehrere Unbekannte zuvor aus einem Einfamilienhaus Bargeld, 2 Handys und Schmuck gestohlen hatten, ermittelt die Polizei nun zur Diebstahlshandlung. Diesbezüglich sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zu auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen in der genannten Straße geben können. Diese richten sich bitte an die Polizei in Altenburg, Tel.: 03447-4710. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell