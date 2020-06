Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeitung angezündet

Altenburg (ots)

Glücklicherweise ist am Dienstag (03.06.2020), gegen 12:20 Uhr niemand verletzt worden und es entstand kein größerer Sachschaden. Nachdem Unbekannte unter zwei Balkonen in der Albert-Levy-Straße Zeitungen angezündet hatten, konnten diese unerkannt fliehen. Das Feuer wurde schnell gelöscht und somit konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandstiftung und sucht Zeugen zur Tat. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710. (MW)

