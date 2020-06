Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Mittwoch (03.06.2020), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Peugeot Fahrer den Hirschbacher Weg in Richtung Nässa. Als er gerade an einem stehenden Fahrradfahrer vorbeifuhr, kam ihm der 18-jährige Fahrer eines Mopeds Simson entgegen. Dieser bremste ab, wich nach rechts aus, rutschte mit dem Vorderrad auf der nassen Fahrbahn weg und stürzte. Dabei verletzte er sich. Am Moped entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell