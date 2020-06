Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bäume beschädigt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Weida: Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an drei Bäumen aufgenommen und sucht nunmehr nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wie gestern (02.06.2020) bekannt wurde, trieben unbekannte Täter in der Vergangenheit ihr Unwesen in einer Parkanlage auf dem Platz der Freiheit und entfernten von drei dort aufgestellten Zierkirschen die Rinde. Die Tatzeit kann hier bis zum 28.05.2020 eingegrenzt werden. Da die Rinde vollständig von den circa 15 Jahre alten Bäumen abgeschält wurde, werden diese mutmaßlich aufgrund der Tathandlung eingehen. Haben Sie beobachten können, wer sich an den Bäumen zu schaffen gemacht hat? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizeiinspektion Greiz, zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell