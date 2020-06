Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Weißendorfer Straße

Greiz (ots)

Zeulenroda: Wie der Greizer Polizei gestern (02.06.2020) mitgeteilt wurde, versuchten unbekannte Täter in der nicht näher eingrenzbaren Tatzeit (bis zum 02.06.2020) gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Werkstatt (Vogtlandwerkstätten) in der Weißendorfer Straße zu gelangen. Die Einbrecher scheiterten glücklicherweise, verursachten allerdings Sachschaden. Haben Sie in der Vergangenheit auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465, entgegen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell