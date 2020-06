Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Ärztehaus misslang

Greiz (ots)

Zeulenroda: Die Greizer Polizei kam gestern (02.06.2020) aufgrund eines versuchten Einbruches Am Puschkinpark zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 20.05.2020 - 28.05.2020 gewaltsam in das Gebäude des dortigen Ärztehauses zu gelangen, scheiterten jedoch. Bei dem Einbruchversuch verursachten die Täter allerdings Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Gera (0365 / 8234-1465) hat die weiteführenden Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (RK)

