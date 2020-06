Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike touchiert Mazda

Gera (ots)

Gera-Wacholderbaum: Heute Morgen (03.06.2020), gegen 06:30 Uhr touchierte der Fahrer (43) eines E-Bikes einen entgegenkommenden Pkw Mazda (Fahrer 61), als er im Ortsteil Gera-Wacholderbaum unterwegs war. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der E-Bike-Fahrer in einer Kurve zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn, so dass es zur Kollision kam. Der 43-Jahrige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

