Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Yamaha gestohlen

Gera (ots)

Hermsdorf (bei Gera): Eine Yamaha mit Berliner-Kennzeichen geriet offenbar unbekannten Tätern ins Visier. In der Zeit vom 02.06.2020 - 03.06.2020 stahlen die Diebe das in einer Grundstückseinfahrt Am Hermsdorfer Anger abgestellte Zweirad und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Fahrzeugdiebstahl aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat, den Tätern bzw. dem Verbleib des Motorrades unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

