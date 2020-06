Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahl gesucht

Gera (ots)

Bad Köstritz: Bislang unbekannte Diebe trieben in der Zeit vom 14.03.2020 bis 28.05.2020 ihr Unwesen im Bereich eines Leichtathletikvereines Am Sommerbad. Wie gestern bekannt wurde, stahlen die Täter mehrere Seile der vereinseigenen Hammerwurf-Anlage und entkamen unerkannt. Haben sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den unbekannten Dieben geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei in Gera zu melden. (RK)

