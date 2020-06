Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Recyclingpfosten beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 01.06.2020 - 02.06.2020 einen Recyclingpfosten, welcher zur Umzäunung einer Pferdekoppel in der Lietzscher Straße zählte. Folglich brachen weitere Pfosten ab, so dass die auf der Koppel befindlichen Pferde entweichen konnten. Glücklicherweise wurden die Tiere in einem benachbarten Ort unversehrt aufgegriffen. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise werden unter der Tel. 0365 /829-0, entgegen genommen. (RK)

