Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Fahrzeugaufbruch

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (02.06.2020) kam die Geraer Polizei in der Eisenbahnstraße zum Einsatz, um fortfolgend die Ermittlungen zu einem Fahrzeugaufbruch aufzunehmen. Unbekannte Täter schlugen demnach die Seitenscheibe des dort abgestellten Pkw Seat ein und durchwühlten den Innenraum. Ob etwas daraus gestohlen wurde, ist bis dato nicht bekannt. Da die Halterin des Fahrzeuges nicht erreicht werden konnte, wurde der Seat zur Eigentumssicherung abgeschleppt. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nunmehr nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell