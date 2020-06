Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachstuhlbrand eines Vierseitenhofes

Greiz (ots)

Sorge-Settendorf: Am gestrigen Nachmittag (02.06.2020), gegen 16:15 Uhr kamen Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei aufgrund des Brandes eins Vierseitenhofes in Sorge-Settendorf zum Einsatz. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand bereits der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand, so dass unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen wurden. Glücklicherweise konnte beide Anwohner (80, 81) nachdem sie den Brand bemerkten und eigene Löschversuche scheiterten, unversehrt das Haus verlassen. Dennoch wurden sie vor Ort medizinisch untersucht. Erst in den Abendstunden gelang es den Kameraden der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Um ein Aufflammen des Feuers zu unterbinden war es notwendig, eine Giebelseite des Hauses abzureißen. Gleichzeitig wurde seitens der Feuerwehr eine Brandwache gestellt. Warum es letzendlich zum Brandausbruch im Dachstuhl kam, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Gera haben die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Diese dauern derzeit weiter an. Aufgrund des Feuerausbruches ist das betroffene Haus nicht mehr bewohnbar.(KR)

