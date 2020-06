Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollsperrung aufgrund eines Unfalles (Korrekturmeldung der Unfallstelle !!)

Greiz (ots)

Weida: Am heutigen Vormittag (02.06.2020) gegen 11:00 Uhr, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Weida aus, da im Kreuzungsbereich des Marktes zur Geraer Straße ein Suzuki und ein Citroen zusammenstießen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Zuge eines Abbiegevorganges zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Suzuki zusätzlich mit der Fahrzeugfront gegen eine Hauswand fuhr. Die beiden im Suzuki befindlichen 70- und 75-jährigen Insassen verletzten sich bei dem Unfall und kamen in ein Krankenhaus. Der 71-jährige Citroen-Fahrer blieb unverletzt. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen sowie an der Hauswand entstand Sachschaden. Der Suzuki musste zudem abgeschleppt werden. Die besagte Kreuzung war bis kurz nach 12 Uhr zum Teil voll gesperrt. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (RK)

