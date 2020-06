Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch ohne Beutegut

Altenburg (ots)

Vom 30.05.2020 zum 31.05.2020 trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in einem Garagenkomplex in der Zwickauerstraße. Dort brachen die Täter insgesamt vier Garagen auf, beließen jedoch alles an Ort und Stelle. Allerdings verursachten die Täter bei ihrer Tat Sachschaden. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

