Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallort unerlaubt verlassen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (01.06.2020), gegen 17:30 Uhr, befuhr die bislang unbekannte Fahrerin eines Pkw die Bauerfeindallee in Richtung des dortigen Hotels. Sie wendete an der Gabelung vor dem Parkplatz an der Waldbühne und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw Skoda. Anschließend stiegen die Fahrerin und ihr Beifahrer aus dem Pkw aus, begutachteten den Schaden am Skoda und entfernten sich, ohne ihren Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugenhinweise zu dem Pkw, bei dem es sich vermutlich um einen orangenen Pkw Ford handelt, sowie den Insassen werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell