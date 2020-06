Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit vier Verletzen

Gera (ots)

Pölzig: Aufgrund eines schweren Unfalles kamen am Freitagabend (29.05.2020), gegen 20:45 Uhr Rettungsdienst und Polizei in Pölzig, entlang der Meuselwitzer Straße zum Einsatz. Kurz zuvor befuhr die Fahrerin (19) eines Pkw Kia die Landstraße von Pölzig in Richtung Bröckau. Hierbei geriet die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf das angrenzende Feld und überschlug sich mehrfach. Die schwer verletzte Fahrerin, als auch ihre leicht verletzen Beifahrer (16, 17, 17) wurden medizinisch versorgt und zum Teil in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite und stark beschädigte Kia musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden seitens der Geraer Polizei aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell