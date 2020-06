Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garagenkomplex

Gera (ots)

Ein Garagenkomplex am Oberen Pfortener Berg war in der Zeit von 31.05.2020 - 01.06.2020 Ziel unbekannter Täter. Diese drangen gewaltsam in drei verschlossene Garagen ein und stahlen aus einer Garage einen Pkw-Fahrradträger. Ob aus den anderen Garagen ebenfalls etwas gestohlen wurde, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei in Gera bittet nunmehr Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

