Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahlshandlung gesucht

Gera (ots)

Die Ermittlungen zum Diebstahl einer alten schmiedeeisernen Tür hat seit dem vergangenen Wochenende die Geraer Polizei aufgenommen. Wie erst jetzt bekannt wurde, begaben sich unbekannte Täter in der Zeit von Februar 2020 bis 04.05.2020 auf das frei zugängliche Grundstück eines Museum in der Greizer Straße und stahlen dort die an der Wand angelehnte, schwere Tür aus der Barockzeit. Die Geraer Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den Tätern bzw. dem Verbleib der Tür geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

