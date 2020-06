Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geschlagen - Anzeige

Gera (ots)

Weil sich mehrere Personen im Bereich des Hofwiesenparks schlugen, rückten am Samstag (30.05.2020), gegen 22:00 Uhr Rettungsdienst und Polizei aus. Vor Ort konnten die Beteiligten der Auseinandersetzung angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei junge Männer (19, 26) in Streit, wobei der 19-Jährige seien Kontrahenten mit Fäusten körperlich angriff. In diesen Streit mischte sich eine 47-jährige Frau ein und schlug den 19-Jährigen mit einer Holzlatte. Die Beteiligten konnten vor Ort beruhigt werden. Zusätzlich erhielten sie einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell