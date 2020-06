Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in M.-A.-Nexö-Straße

Gera (ots)

Pfingstsonntag (31.05.2020), gegen 18:45 Uhr gerieten zwei Männer (29, 33) in einer Wohnung derart in Streit, dass der 29-Jährige seinen Bekannten mit einem Messer bedrohte. Unverzüglich rückten Polizei und Rettungsdienst zur Einsatzadresse aus. Vor Ort konnte die Situation schließlich beruhigt und der 29-Jährige in die Obhut medizinischen Fachpersonals gebracht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen wurden aufgenommen. (RK)

