Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung in Gartenanlage

Gera (ots)

Gestern Abend (01.06.2020), gegen 20:00 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung in einer Gartenanlage in der Untermhäuser Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 45-Jährigen und einer 41-jährigen Frau zum Streit, in dessen Verlauf die Frau von ihrem Gegenüber körperlich angegriffen wurde. Als sich ein 26-jähriger Mann einmischen wollte um der Frau zu helfen, wurde dieser ebenfalls vom 45-Jährigen angegriffen und gegen ein Gartenhausfenster gestoßen. Hierbei zog sich der junge Mann Schnittverletzungen zu. Auch die Frau wurde bei dem Streit verletzt. Alle Beteiligten sind sich nicht fremd und waren zudem erheblich alkoholisiert. Die Verletzten wurden durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zur Körperverletzung wurden aufgenommen. (RK)

