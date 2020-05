Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mercedes-Fahrer - volltrunken und ohne Führerschein

Greiz (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 22:00 Uhr befuhr ein Pkw Mercedes C-Klasse die Greizer August-Bebel-Straße. Vor den Augen einen Zivilstreife der Polizei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw Ford. Der Aufprall war so heftig, dass der Ford gegen einen Baum geschoben wurde. Es stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrzeugführer erheblich unter Alkohol stand. Ein Test ergab den rekordverdächtigen Wert von 3,3 Promille. Der Führerschein des Mercedes-Fahrers konnte nicht durch die Polizei beschlagnahmt werden, da der Beschuldigte nicht im Besitz eines solchen war. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Auch der angefahren Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die PI Greiz ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

