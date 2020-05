Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Auto

Gera (ots)

In der Nacht vom 28. zum 29. Mai war ein Skoda Fabia, der in der Mittelstraße in Gera geparkt war, Ziel eines Einbruchs. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zum Fahrzeug, schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendete folglich die sichtbar im Fußraum platzierte Handtasche der Fahrzeugnutzerin. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell