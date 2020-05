LPI-G: Falsche Ortasangabe in Pressemeldung

Landespolizeiinspektion Gera

In der Meldung "Beide Kennzeichen gestohlen" ist die Orstangabe falsch. Die Kennzeichentafeln wurden nicht in Altenburg, sondern in Kraasa gestohlen!!!!

Beide Kennzeichen gestohlen

29.05.2020, 11:29 Uhr

Altenburg Ein am Weinberg abgestellter Pkw Seat war in der Zeit vom 27.05.2020 - 28.05.2020 offenbar Ziel eines unbekannten Täters. Dieser entfernte beide Kennzeichentafeln vom betroffenen Fahrzeug und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und nimmt Hinweise zum Täter bzw. dem Verbleib der beiden amtlichen ABG-Kennzeichen unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

