Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz wegen Körperverletzung

Altenburg (ots)

Weil er von einem namentlich nur vage bekannten Mann in der Fabrikstraße angegriffen wurde, informierte gestern Mittag (28.05.2020), gegen 13:00 Uhr der 29-Jährige Geschädigte die Polizei. Vor Ort wurde bekannt, dass beide Männer aus noch ungeklärter Ursache in Streit gerieten, wobei der 29-Järhige von seinem Kontrahenten letztendlich körperlich angegriffen und verletzt wurde. Nach der Tat entfernte sich der bislang namentlich noch nicht identifizierte Täter in unbekannte Richtung. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Zeugenhinweise werde unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen genommen. (RK)

