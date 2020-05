Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher drangen in Firma ein

Zeulenroda-Triebes (ots)

Gestern früh (26.05.2020) stellten die Angestellten einer Firma in der Heinrich-Heine Straße fest, dass in der vergangenen Nacht bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume eindrangen. Sie durchwühlten alle Schränke und Schubladen und entwendeten Edelmetall sowie Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

