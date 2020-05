Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lokal - Zeugen gesucht

Pölzig (ots)

Die Geraer Polizei sucht im Zuge eingeleiteter Ermittlungen nach einem Einbruch in ein Lokal in der Hauptstraße nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Tätern geben können. Demnach verschaffte sich der Täter in der Zeit vom 26.05.2020 zum 27.05.2020 Zutritt zur Lokalität und stahl unter anderem aufgefundenes Bargeld. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

