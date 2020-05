Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Südstraße

Gera (ots)

Aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung mehrerer Personen rückten gestern Abend (27.05.2020), gegen 20:20 Uhr mehrere Polizeifahrzeuge in die Südstraße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten mehrere vor Ort Anwesende in einen lautstarken verbalen Streit. Als die Beamten vor Ort eintrafen, mussten die Beteiligten zunächst voneinander getrennt werden. Dabei wurde bekannt, dass ein 35-Jähriger einen 25-jährigen Mann körperlich derart angriff, so dass dieser verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da sich zwei weitere Personen aufgrund ihrer Alkoholisierung in einem scheinbar hilflosen Zustand befanden, kamen zwei weitere Rettungswagen zum Einsatz. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen aufgenommen. (RK)

