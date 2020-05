Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß Radfahrer - Pkw

Trebnitz (ots)

Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Nachmittag (27.05.2020), gegen 16:40 Uhr aufgrund eines Unfalles zwischen einem Radfahrer und einem Pkw nach Gera-Trebnitz aus. Der 35-jährige Radfahrer bog demnach von der Straße An der Beerweinschänke nach links in die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw (VW). An beiden Fahrzeugen entstand folglich Sachschaden. Der 35-jährige Radfahrer verletzte sich leicht. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

