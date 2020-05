Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind in Unfall verwickelt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Weil eine Zeugin bemerkte, wie ein Kind auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße mit seinem Fahrrad gegen einen dort geparkten Pkw Nissan fuhr und sich offensichtlich auch leicht verletzte, eilte sie herbei. Als die Zeugin am betreffenden Fahrzeug ankam um Hilfe zu leisten, war das Kind vermutlich in Richtung Doktor-Donath-Straße weggelaufen. Am Pkw Nissan entstand leichter Sachschaden, so dass die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen wurden. Im Rahmen dieser werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfall selbst, aber auch zu dem Fahrradfahrenden Kind geben können. Beschreibung des Kindes: circa 10-12 Jahre, schwarzer Helm, rotes Kinderfahrrad, großer Rucksack auf dem Rücken, trug einen Mundschutz. Tel. Polizei Gera: 0365 / 829-0. (KR)

