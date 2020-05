Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fremden Wohnanhänger genutzt

Altenburg (ots)

Nachdem ein 35-jähriger Mann in der Zeit von Montag (25.05.2020) bis Mittwoch (27.05.2020) zwei Garagen in der Zeitzer Straße aufgebrochen hatte und Arbeitsgeräte von der einen Garage in die andere verlagerte, drang er in eine nichtverschlossene Scheune ein und öffnete einen darin befindlichen Wohnanhänger gewaltsam. In diesem Anhänger hielt sich der Mann in der Folge unberechtigt auf. Gegen ihn wurden entsprechende Anzeigen erstattet. (MW)

