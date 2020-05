Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2 Mopeds gestohlen

Altenburg (ots)

In ein umfriedetes Gelände verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (26.05.2020), gegen 22:00 Uhr und Mittwoch (27.05.2020), gegen 06:20 Uhr Zutritt indem dort der Maschendrahtzaun durchtrennt wurde. Von diesem entwendeten der oder die Täter 2 Kleinkrafträder der Marke Simson, welche mit Schlössern gesichert waren. An beiden Mopeds waren aktuell gültige Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei ermittelt zur Diebstahlshandlung und sucht Zeugen zur Tat oder dem Verbleib der Mopeds. Hinweise richten diese bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-4710. (MW)

