Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegenstände aus Gartenlaube entwendet

Greiz (ots)

Weida: In der Zeit vom 24.05. bis 25.05.2020 drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube und einen Schuppen ein, die sich in einer Gartenanlage in der Friedhofstraße befinden. Sie entwendeten einen Akkuschrauber, eine Damenjacke und einen Spiegel. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

