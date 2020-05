Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher scheiterten an Bürotür

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern früh (25.05.2020) stellten die Angestellten eines Büros in der Schuhgasse fest, dass in der vergangenen Nacht (25.05.2020 - 26.05.2020) bislang Unbekannte versucht hatten, in die Büroräumlichkeiten einzudringen. Dabei beschädigten sie die Eingangstür, scheiterten aber an ihr. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell