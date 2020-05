Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Dornaer Straße

Gera (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet gestern Nachmittag (26.05.2020, gegen 14:10 Uhr) der Fahrer eines Pkw Mercedes beim Befahren der Dornaer Straße, Höhe Am Bieblacher Bach, in einer Linkskurve auf den Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er daraufhin drei Bäume touchierte, überschlug sich sein Fahrzeug und kam zum Stehen. Der 58-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, so dass er medizinisch versorgt wurde. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste zudem abgeschleppt werden. Auch an den Bäumen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

