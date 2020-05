Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Würstchen in der Pfanne

Gera (ots)

Dem schnellen Handeln mehrerer Anwohner eines Wohnhauses in der Laasener Straße ist es vermutlich zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Gegen 16:40 Uhr am gestrigen Tag (26.05.2020) wurden sie auf eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von der Wohnung eines 21-jährigen Mieters aufmerksam und kamen zur Hilfe. Da augenscheinlich niemand auf Klingeln und Klopfen reagierte, trat einer der Mieter kurzerhand die Wohnungstür ein. In der Wohnung selbst befand sich auf dem eingeschalteten Herd eine Pfanne mit stark angebrannten Würstchen. Unverzüglich beseitigte der Helfer die Gefahrenquelle und brachten den Mieter aus der Wohnung. Wie sich herausstellte beabsichtigte der mit über 2 Promille alkoholisierte Wohnungsinhaber die Würstchen für sich anzubraten, schlief dabei jedoch ein. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde das Wohnhaus schließlich belüftet und ein Rettungswagen kam zur medizinischen Versorgung herbei. Glücklicherweise wurde bei dem gesamten Vorfall niemand verletzt. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell