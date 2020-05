Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Über 3 Promille gemessen

Gera (ots)

Caaschwitz: Mit einer Verkehrskontrolle hatte der Fahrer eines Pkw Suzuki sicherlich nicht gerechnet, als am heutigen Tag (26.05.2020) gegen 09:00 Uhr den Land- und Forstwirtschaftsweg von Caaschwitz in Richtung Bad Köstritz befuhr. Als die Beamten den 56-jährigen Fahrer schließlich kontrollierten bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholwert zeigte schließlich einen Wert von über 3,1 Promille, was die Vorahnung der Polizeibeamte schließlich bestätigte. Der Mann musste daraufhin seinen Führerschein abgeben, zur Blutentnahme ins Krankenhaus fahren und nunmehr mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell