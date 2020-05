Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Nicolaistraße

Den Einbruch in eine Wohnung in der Nicolaistraße meldete am gestrigen Tag (25.05.2020) die 55-jährige Wohnungsinhaberin der Geraer Polizei. Demnach drangen unbekannte Täter gewaltsam durch Eintreten der Eingangstür in die Wohnung ein und verursachten hierbei Sachschaden. Aus der Wohnung selbst stahlen die Täter unter anderem einen Staubsauger, diverses Werkzeug, Glühlampen und ein Kinderdreirad. Die KPI Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Täter unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

