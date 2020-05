Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Firmeneinbruch

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Die Kriminalpolizei Gera hat die weiterführenden Ermittlungen zum Einbruch in eine Firma in der Großbockaer Straße aufgenommen. Im Rahmen dieser werden Zeugen gesucht, die im Zeitraum vom 21.05.2020 - 25.05.2020 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Demnach verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Werkstattgebäude der Firma. Nachdem unter anderen die Räumlichkeiten der Firma als auch mehrere dort abgestellte Firmenfahrzeuge durchsucht worden, entfernten sich die Täter mit ihrem Beutegut in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut zählen unter anderem diverse Werkzeuge, verschiedene Werkzeugmaschinen sowie aufgefundene Radios. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell