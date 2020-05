Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher im Garten

Gera (ots)

Bad Köstritz/Reichertsdorf: Am vergangenen Wochenende (22.05.2020 - 25.05.2020) betraten unbekannte Täter mehrere Gärten Am Kirchberg bzw. am Eichberg und drangen in der Folge gewaltsam in mehrere dort befindliche Gartenhäuser sowie einen Wohnwagen ein. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchsuchten, stahlen sie unter anderem Werkzeug, Lebensmittel, Benzinkanister, eine Lampe, eine Tischdecke sowie zwei aufgefundene Autoradios. Weiterhin öffneten die Täter in einem der angegriffenen Gärten darin aufgestellte Vogelvolieren, so dass die darin befindlich Tiere zum Teil entweichen konnte. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nunmehr nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

