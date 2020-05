Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Diebstahl erwischt

Gera (ots)

Ronneburg: In Flagranti erwischten gestern früh (25.05.2020, gegen 07:45 Uhr) Mitarbeiter einen dreisten Dieb, als sich dieser unbefugt in einer Firma in der Bahnhofstraße in Ronneburg befand. Unmittelbar nach dem Diebstahl von Geld gestellt, hielten die Mitarbeiter den Mann, der nicht zur Firma gehörte, schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 35-jährige polizeibekannte Dieb hatte sich zuvor unberechtigt Zutritt zu einem Büro verschafft, währenddessen sich die Mitarbeiter in anderen Räumlichkeiten aufhielten. Mit aufgefundenem Bargeld in dreistelliger Höhe wollte der Täter gerade das Firmengebäude verlassen, als ihn Mitarbeiter bemerkten und die Polizei informierten. Diese leitete folglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein und gab das Beutegut an die Berechtigten zurück. (KR)

