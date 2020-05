Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Schmierereien gesucht

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben am 19.05.2020 (Mittwoch) in der Zeit vom 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr ihr Unwesen im Umfeld des Lindenau-Museums (Hillgasse) in Altenburg, so dass die Polizei die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufnehmen musste. Trotz der Anwesenheit von mehrere Passanten unterbrachten vier bislang unbekannter Täter ihr Vorhaben nicht und beschmierten weiter mehrere dort ausgestellte Kunstfiguren ("Bergarbeiter-Plastiken") mit Farbe. Die Altenburger Polizei bitte Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Sachbeschädigung tätigen können, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land, unter der Rufnummer 03447 471-0, zu melden. (RK)

